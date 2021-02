Mondiale per club FIFA 2020, Lewandowski regala la finale al Bayern Monaco: battuto l’Al Ahly (Di lunedì 8 febbraio 2021) Al Ahly-Bayern Monaco, seconda semifinale del Mondiale per club FIFA 2020, termina 0-2. I bavaresi accedono quindi alla finale del torneo, che li vedrà affrontare i messicani del Tigres giovedì 11 febbraio alle ore 19. I campioni d’Africa invece sfideranno il Palmeiras lo stesso giorno alle ore 16 nella finale per il terzo e quarto posto. LA PARTITA – Il primo tempo vede un Bayern in completo controllo della partita, sbloccata al 17? con un gol del solito Lewandowski su assist di Gnabry. I tedeschi hanno giocato “a sprazzi”, gestendo le energie e accelerando in alcuni momenti per cercare il secondo gol: due occasioni nette per il raddoppio arrivano suoi piedi di Roca e ancora di ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Al, seconda semidelper, termina 0-2. I bavaresi accedono quindi alladel torneo, che li vedrà affrontare i messicani del Tigres giovedì 11 febbraio alle ore 19. I campioni d’Africa invece sfideranno il Palmeiras lo stesso giorno alle ore 16 nellaper il terzo e quarto posto. LA PARTITA – Il primo tempo vede unin completo controllo della partita, sbloccata al 17? con un gol del solitosu assist di Gnabry. I tedeschi hanno giocato “a sprazzi”, gestendo le energie e accelerando in alcuni momenti per cercare il secondo gol: due occasioni nette per il raddoppio arrivano suoi piedi di Roca e ancora di ...

lauraboldrini : È la giornata mondiale della solidarietà alla #Bielorussia promossa da @Tsihanouskaya. Liberazione di prigioniere… - Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - DiMarzio : Risultato storico per il calcio messicano: #Tigres in finale del Mondiale per Club - jimbonetti61 : ha sentito echeggiare il suo nome allo stadio mentre i fan del Milan festeggiavano per la vittoria del Mondiale per Club. #FM19MOBILE - ataffo : mi sono accorto per caso del mondiale per club. Decadenza massima, ripristinate la coppa intercontinentale -