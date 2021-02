Mondiale per Club, Bayern Monaco-Tigres la finale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Bayern Monaco-Tigres la finale del Mondiale per Club. I bavaresi in semifinale hanno superato 2-0 gli egiziani dell’Al Ahly. DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) – Bayern Monaco-Tigres la finale del Mondiale per Club. In un periodo insolito per la pandemia, i tedeschi sono riusciti a conquistare il pass per la sfida del primo titolo internazionale della stagione. Per alzare il trofeo, però, Lewandowski e compagni dovranno battere la grande sorpresa Tigres. I messicani per la prima volta nella storia sono riusciti a raggiungere un traguardo storico ed ora proveranno a coronare il loro sogno in una partita che si preannuncia ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 febbraio 2021)ladelper. I bavaresi in semihanno superato 2-0 gli egiziani dell’Al Ahly. DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) –ladelper. In un periodo insolito per la pandemia, i tedeschi sono riusciti a conquistare il pass per la sfida del primo titolo internazionale della stagione. Per alzare il trofeo, però, Lewandowski e compagni dovranno battere la grande sorpresa. I messicani per la prima volta nella storia sono riusciti a raggiungere un traguardo storico ed ora proveranno a coronare il loro sogno in una partita che si preannuncia ...

