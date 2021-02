Mondiale Endurance - Ecco chi guiderà la Peugeot nel 2022 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il futuro di Peugeot nel Mondiale Endurance inizia a prendere forma. Dopo aver mostrato nelle scorse settimane i primi teaser del nuovo prototipo e aver rivelato le caratteristiche principali del nuovo propulsore ibrido, oggi sono stati annunciati i nomi dei piloti che prenderanno parte al WEC nel 2022. Piloti esperti. Sono sette i piloti che si uniscono alla Peugeot per la nuova avventura del Mondiale Endurance. Sono i francesi Loïc Duval e Jean-Eric Vergne, gli inglesi Paul Di Resta e James Rossiter (che sarà il pilota di riserva), i danesi Kevin Magnussen e Mikkel Jensen e lo statunitense Gustavo Menezes. Per tutto il 2021, i sette piloti contribuiranno attivamente allo sviluppo della nuova Hypercar e lavoreranno con lo staff di Peugeot Sport mentre ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il futuro dinelinizia a prendere forma. Dopo aver mostrato nelle scorse settimane i primi teaser del nuovo prototipo e aver rivelato le caratteristiche principali del nuovo propulsore ibrido, oggi sono stati annunciati i nomi dei piloti che prenderanno parte al WEC nel. Piloti esperti. Sono sette i piloti che si uniscono allaper la nuova avventura del. Sono i francesi Loïc Duval e Jean-Eric Vergne, gli inglesi Paul Di Resta e James Rossiter (che sarà il pilota di riserva), i danesi Kevin Magnussen e Mikkel Jensen e lo statunitense Gustavo Menezes. Per tutto il 2021, i sette piloti contribuiranno attivamente allo sviluppo della nuova Hypercar e lavoreranno con lo staff diSport mentre ...

La casa francese, infatti, ha annunciato oggi quali saranno i piloti che ne difenderanno i colori nel Mondiale Endurance e tra questi figurano tre ex - F1 come Kevin Magnussen, Jean Eric Vergne e

Peugeot Sport , nell'attesa, presenta i piani del ritorno nel mondiale Endurance, con il progetto Hypercar e, alle caratteristiche già note, affianca la formazione piloti che porterà in pista dal

Nella tarda mattinata odierna, la Peugeot Sport ha annunciato la line-up dei piloti che dal 2022 faranno parte del programma Hypercar del costruttore francese. Si tratta di: James Rossiter, Gustavo Menezes

Dopo aver svelato i primi render del prototipo della Hypercar e raccontato le caratteristiche del powertrain LMH, PEUGEOT Sport è lieta di annunciare i nomi dei sette piloti. Tutti e sette hanno esperienza

