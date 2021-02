Mondiale Endurance - Ecco chi guiderà la Peugeot nel 2022 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il futuro di Peugeot nel Mondiale Endurance inizia a prendere forma. Dopo aver mostrato nelle scorse settimane i primi teaser del nuovo prototipo e aver rivelato le caratteristiche principali del nuovo propulsore ibrido, oggi sono stati annunciati i nomi dei piloti che prenderanno parte al WEC nel 2022. Piloti esperti. Sono sette i piloti che si uniscono alla Peugeot per la nuova avventura del Mondiale Endurance. Sono i francesi Loïc Duval e Jean-Eric Vergne, gli inglesi Paul Di Resta e James Rossiter (che sarà il pilota di riserva), i danesi Kevin Magnussen e Mikkel Jensen e lo statunitense Gustavo Menezes. Per tutto il 2021, i sette piloti contribuiranno attivamente allo sviluppo della nuova Hypercar e lavoreranno con lo staff di Peugeot Sport mentre ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il futuro dinelinizia a prendere forma. Dopo aver mostrato nelle scorse settimane i primi teaser del nuovo prototipo e aver rivelato le caratteristiche principali del nuovo propulsore ibrido, oggi sono stati annunciati i nomi dei piloti che prenderanno parte al WEC nel. Piloti esperti. Sono sette i piloti che si uniscono allaper la nuova avventura del. Sono i francesi Loïc Duval e Jean-Eric Vergne, gli inglesi Paul Di Resta e James Rossiter (che sarà il pilota di riserva), i danesi Kevin Magnussen e Mikkel Jensen e lo statunitense Gustavo Menezes. Per tutto il 2021, i sette piloti contribuiranno attivamente allo sviluppo della nuova Hypercar e lavoreranno con lo staff diSport mentre ...

