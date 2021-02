Mondiale Club: Gignac stende il Palmeiras e manda in finale il Tigres (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella prima semifinale del Mondiale Club, in corso di svolgimento in Qatar, il Tigres batte di misura il Palmeiras e vola in finale dove attenderà la vincente tra Bayern Monaco e Al Ahly. La rete decisiva porta la firma di Gignac su calcio di rigore. Tigres- Palmeiras 1-0: cosa è successo? I messicani delTigres centrano per la prima volta nella storia la finalissima del Mondiale per Club battendo i più quotati brasiliani del Palmeiras, freschi vincitori della Coppa Libertadores, con pieno merito. Già dalle prime battuto il Tigres appare più in palla degli avversari, salvati in almeno tre occasioni dal loro portiere Weverton che si oppone alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella prima semidel, in corso di svolgimento in Qatar, ilbatte di misura ile vola indove attenderà la vincente tra Bayern Monaco e Al Ahly. La rete decisiva porta la firma disu calcio di rigore.1-0: cosa è successo? I messicani delcentrano per la prima volta nella storia la finalissima delperbattendo i più quotati brasiliani del, freschi vincitori della Coppa Libertadores, con pieno merito. Già dalle prime battuto ilappare più in palla degli avversari, salvati in almeno tre occasioni dal loro portiere Weverton che si oppone alla ...

