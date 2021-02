MMA | Mauro Cerilli ‘The Hammer’ trionfa a Singapore Il campione di Terracina | ‘La famiglia è la mia motivazione’

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Una grande vittoria quella deldi MMA, meglio conosciuto come “The Hammer”. Il 37enne diè riuscito a mettere k.o. “The Daghestan Machine” (Abdulbasir Vagabov) che arrivava da 10 vittorie consecutive prima del limite, 9 addirittura al primo round. La vittoria diè avvenuta il 29 gennaio anel main event di One, una delle maggiori promotion di Mma e kickboxing al mondo. Ma conosciamo meglio The Hammer, unnato e cresciuto a, con alle spalle una vita di sacrifici e battaglie che alla fine sono valse immense soddisfazioni.“The Hammer” daalla pro MMA La storia di...

Un pioniere di questo sport, kickboxer di alto livello che nel 2007 si era trasferito negli USA per tentare una carriera nelle. 'Finalmente avevo un maestro - racconta- e con lui ho difeso ...E poi un'altra grande passione, quella per le arti marziali, scelgono come disciplina la(mixed ... Il sindaco di Cori,De Lillis , si è accorto ieri mattina che uno degli arrestati per l'...Inoltre analizzeremo il ranking dei pesi leggeri e daremo uno sguardo alla prossima fight night: Sarà l’ultima per Overeem? Tutto questo e molto altro nel nostro podcast dedicato alle MMA!Il fighter di Terracina manda k.o. Vagabov nel main event One e a 37 anni pensa in grande: ex judoka e testa calda, dopo l’officina, le pulizie e la sicurezza nei locali è diventato tra i migliori pro ...