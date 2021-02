Missoni | la nuova linea home

Ultime Notizie dalla rete : Missoni nuova

SoloDonna

La data di uscita Per ammirare questacollezione non si dovrà attendere molto. Il lancio di ... Fu aperto nel 1999 e da allora ha sempre collaborato con diversi brand come Marc Jacobs e...... è passato un anno e si avvicina unaMilano Fashion Week , ancora in digitale per via delle ... Le sfilate si apriranno alle 11 con(ma già dal giorno prima ci saranno presentazioni ...Molti brand di alta moda hanno espanso il loro dominio anche al mondo del living, ossia dell’arredamento; Missoni, uno dei brand più ...Decima puntata di The Square. Spazio alla cultura: giovedì 4 febbraio alle 20.45, anche on demand e in streaming su Now Tv.