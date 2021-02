Miley Cyrus al Super Bowl mette in campo outfit hot’n’sport

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Negli occhi e nel cuore molte di noi hanno ancora i fantasmagorici outfit, specchio di una fantasmagorica performance, di Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl di un anno fa, da cui sembra ci separi una vita ma anche un secondo. Dodici mesi dopo, in un mondo irrimediabilmente cambiato, le fashioniste (anche non particolarmente in partita) si sono sintonizzate per assistere all’evento pre-partita TikTok Tailgate a Tampa in Florida che ha avuto il suo clou con la performance di Miley Cyrus.