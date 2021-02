Milano, prostituta uccisa a coltellate (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una prostituta di origini albanese, con qualche precedente, è stata uccisa a coltellate da un uomo la cui identità è ancora ignota. L’uomo, come raccontano alcuni testimoni, l’ha inseguita incurante del fatto che fossero presenti altre persone, e una volta raggiunta l’ha uccisa colpendola ripetutamente con un coltello. Poi si è dato alla fuga. La donna era ancora viva e vigile quando è stata soccorsa, come riportano le testimonianze degli automobilisti che si sono fermati a prestarle soccorso nell’immediato, poi stata è subito stata trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico dall’esito purtroppo infausto: la donna è infatti deceduta. Il procuratore Domenico Chiaro ha dichiarato che “per ora, non c’è nessuna ipotesi esclusa o privilegiata in partenza ma febbrili ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Unadi origini albanese, con qualche precedente, è statada un uomo la cui identità è ancora ignota. L’uomo, come raccontano alcuni testimoni, l’ha inseguita incurante del fatto che fossero presenti altre persone, e una volta raggiunta l’hacolpendola ripetutamente con un coltello. Poi si è dato alla fuga. La donna era ancora viva e vigile quando è stata soccorsa, come riportano le testimonianze degli automobilisti che si sono fermati a prestarle soccorso nell’immediato, poi stata è subito stata trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico dall’esito purtroppo infausto: la donna è infatti deceduta. Il procuratore Domenico Chiaro ha dichiarato che “per ora, non c’è nessuna ipotesi esclusa o privilegiata in partenza ma febbrili ...

QuotidianPost : Milano, prostituta uccisa a coltellate - MilanoSpia : Prostituta uccisa a coltellate per strada, arrestato un connazionale della vittima - Corriere : Prostituta uccisa a coltellate per strada, arrestato il convivente - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Prostituta aggredita in strada, muore in ospedale - discoradioIT : Uccisa a coltellate per strada, in pieno giorno a Pedriano, vicino San Giuliano. La vittima è una donna albanese di… -