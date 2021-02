Milano | il Complesso monumentale del Duomo riapre alle visite turistiche

(Di lunedì 8 febbraio 2021) In baserecenti disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, torna ad essere consentita l'apertura dei musei nelle Regioni in area gialla, e nelle giornate infrasettimanali, dal ...

... dal lunedì al venerdì: per questo, la Veneranda Fabbrica sta predisponendo le misure necessarie a permettere la riapertura del Complesso Monumentale del Duomo di Milano alle visite turistiche, nel rispetto delle normative vigenti. Lo comunica la Veneranda Fabbica del Duomo che sta 'predisponendo le misure necessarie per permettere la riapertura del Complesso Monumentale del Duomo di Milano alle visite turistiche nel rispetto delle normative vigenti. Il complesso monumentale in questa fase sarà accessibile per le visite dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17. Confalonieri: «Un segno importante, che ci auguriamo possa preludere a una stagione di ripresa».