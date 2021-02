Milan, porta inviolata come nessun’altra squadra | Serie A News (Di lunedì 8 febbraio 2021) Con la partita di ieri, il Milan di Stefano Pioli ha tenuto per 8 volte la porta inviolata in questo campionato: nessuno ha fatto meglio Milan, porta inviolata come nessun’altra squadra Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 8 febbraio 2021) Con la partita di ieri, ildi Stefano Pioli ha tenuto per 8 volte lain questo campionato: nessuno ha fatto meglioPianeta

AntoVitiello : Erano 15 anni che il #Milan non realizzava 45 gol dopo le prime 21 gare. Otto volte senza subire reti: il Milan è l… - PianetaMilan : .@acmilan, porta inviolata come nessun'altra squadra | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM #MilanCrotone… - ildumba : @milan_corner @talebanikov @mefisto94_ @hoodiesa7va Cose che succedono quando vai a farti regalare Ronaldo ti sbatt… - cici1495 : @hevalwoland @CalzolaiMarco @Furiaceca_ @massimozampini Che la Juve recuperi 12 punti è tutto normale, mentre nel 2… - Jaoc_91 : RT @AntoVitiello: Erano 15 anni che il #Milan non realizzava 45 gol dopo le prime 21 gare. Otto volte senza subire reti: il Milan è la squa… -