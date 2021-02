Milan, per Emerson è sfida internazionale: in agguato ci sono Barcellona e Psg (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il mercato di gennaio è ormai giunto al termine una settimana fa, ma la dirigenza rossonera è già al lavoro per sondare il terreno di quelle che potrebbero rivelarsi papabili future operazioni in vista di giugno. Ebbene la scorsa settimana, secondo quanto riportato da Sports World, è giunta una soffiata più che interessante dalla Spagna: L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il mercato di gennaio è ormai giunto al termine una settimana fa, ma la dirigenza rossonera è già al lavoro per sondare il terreno di quelle che potrebbero rivelarsi papabili future operazioni in vista di giugno. Ebbene la scorsa settimana, secondo quanto riportato da Sports World, è giunta una soffiata più che interessante dalla Spagna: L'articolo

AntoVitiello : Il #Milan si riappropria del 1° posto, gara dominata e tre punti in cassaforte. Giornata speciale per #Ibrahimovic… - ZZiliani : Il #Milan che recupera #Calhanoglu (due assist per #Rebic in pochi minuti appena entrato in campo) e fra poco… - CB_Ignoranza : Dal post lockdown, Hakan Calhanoglu è diventato sempre più indispensabile per il Milan, incidendo sempre di più sui… - cri874 : @fcin1908it Per la coppa Italia serve un'impresa.con la Lazio se non riesce a vincere vabene anche un pari,la parti… - mrtndr25 : @Alex_Cavasinni @Mgiscotti Giusto per precisare, questa è un’intervista dell’ex avvocato del Milan, quello che dife… -