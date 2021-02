Milan, Maldini: “Tutto sulla permanenza di Ibrahimovic, ho una novità. Il rinnovo di Theo Hernandez…” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Paolo Maldini mette le mani avanti sul futuro del Milan.Il direttore tecnico del club rossonero è una delle colonne portanti del progetto portato avanti sul rettangolo verde da Stefano Pioli. L'ex difensore che ha fatto la storia della società Milanese è intervenuto in un'intervista esclusiva concessa a BeIn Sports, per chiarire le intenzioni della dirigenza per quanto concerne i rinnovi contrattuali di alcuni tra i più importanti uomini simbolo della squadra. Tra questi anche Zlatan Ibrahimovic, vero cardine di Tutto l'organico e leader sotto molteplici aspetti, dentro e fuori dal campo. Ecco le parole di Maldini, in prima battuta, per quanto concerne la permanenza dell'attaccante svedese.sulla permanenza DI ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) Paolomette le mani avanti sul futuro del.Il direttore tecnico del club rossonero è una delle colonne portanti del progetto portato avanti sul rettangolo verde da Stefano Pioli. L'ex difensore che ha fatto la storia della societàese è intervenuto in un'intervista esclusiva concessa a BeIn Sports, per chiarire le intenzioni della dirigenza per quanto concerne i rinnovi contrattuali di alcuni tra i più importanti uomini simbolo della squadra. Tra questi anche Zlatan, vero cardine dil'organico e leader sotto molteplici aspetti, dentro e fuori dal campo. Ecco le parole di, in prima battuta, per quanto concerne ladell'attaccante svedese.DI ...

