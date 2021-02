Milan, Maldini: “Rinnovo Ibra? Dipende dal suo fisico, ma se continua così non vedo perché no” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Zlatan? Siamo una delle squadre più giovani d’Europa, la squadra ha bisogno di un leader come lui. Abbiamo provato a ingaggiarlo nel 2018 ma era al LA Galaxy. Rinnovo? Ci ha detto che Dipenderà dal suo corpo. Ma se continua così non vedo perché non possa essere ancora con noi l’anno prossimo”. Queste le dichiarazioni del direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, in un’intervista rilasciata Bein Sports in cui affronta il tema del Rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. “Abbiamo tre giocatori in scadenza, e abbiamo anche i contratti in scadenza nel 2022. Ma è una prassi normale, stiamo lavorando. Dico sempre che bisogna essere contenti in due per arrivare ad un accordo, i giocatori sono professionisti e pensano al 100% al ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Zlatan? Siamo una delle squadre più giovani d’Europa, la squadra ha bisogno di un leader come lui. Abbiamo provato a ingaggiarlo nel 2018 ma era al LA Galaxy.? Ci ha detto cherà dal suo corpo. Ma senonnon possa essere ancora con noi l’anno prossimo”. Queste le dichiarazioni del direttore tecnico del, Paolo, in un’intervista rilasciata Bein Sports in cui affronta il tema deldi Zlatanhimovic. “Abbiamo tre giocatori in scadenza, e abbiamo anche i contratti in scadenza nel 2022. Ma è una prassi normale, stiamo lavorando. Dico sempre che bisogna essere contenti in due per arrivare ad un accordo, i giocatori sono professionisti e pensano al 100% al ...

acmilan : 89 years ago today, the Captain of our maiden European triumph was born ?? 89 anni fa nasceva Cesare Maldini, il c… - CCokina12 : RT @musagete10: #Maldini su Theo Hernandez: “L'ho incontrato e sono rimasto colpito dalla sua sensibilità. Giocava nel Real Madrid e si st… - RibaltaRossoner : #Maldini a @beINSPORTS ?? Su Sacchi: 'Senza Sacchi il grande Milan non sarebbe mai esistito'. ? Su Gourcouff: 'A v… - musagete10 : #Maldini su Theo Hernandez: “L'ho incontrato e sono rimasto colpito dalla sua sensibilità. Giocava nel Real Madrid… - JosiphOliver : Pensare che il Milan attuale secondo Maldini ancora non è competitivo, stessa mentalità di Giuntoli zi -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Maldini Maldini su Theo Hernandez: "Si stava perdendo, noi abbiamo creduto in lui"

...rossonera creda in lui Theo Hernandez (©Getty Images) Oggi Paolo Maldini è stato intervistato in diretta streaming sul portale di Bein Sports France . Tra i tanti temi affrontati in ottica Milan , ...

Rinnovo Ibrahimovic, Maldini: "Se continua così non vedo perchè non possa stare al Milan"

... messaggi per il futuro? Oltre al tema Ibra, Maldini ha parlato anche di altri due contratti importanti in casa Milan che scadranno al termine della stagione. Quelli di Hakan Calhanoglu e Gigio ...

Milan, Maldini: «Ibrahimovic è stato chiaro sul rinnovo»

In un’intervista ai microfoni di BeinSport, Paolo Maldini ha parlato delle possibilità di rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan In un’intervista concessa ai microfoni di BeinSport, Paolo Maldini ...

Maldini non ha dubbi: "Il rinnovo di Ibra? Se continua così..."

In un'intervista rilasciata a Bein Sport, Paolo Maldini, ha fatto chiarezza sulla situazione dei giocatori in scadenza. Inevitabile partire da Zlatan Ibrahimovic: "Abbiamo provato a portarlo qui nel 2 ...

...rossonera creda in lui Theo Hernandez (©Getty Images) Oggi Paoloè stato intervistato in diretta streaming sul portale di Bein Sports France . Tra i tanti temi affrontati in ottica, ...... messaggi per il futuro? Oltre al tema Ibra,ha parlato anche di altri due contratti importanti in casache scadranno al termine della stagione. Quelli di Hakan Calhanoglu e Gigio ...In un’intervista ai microfoni di BeinSport, Paolo Maldini ha parlato delle possibilità di rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan In un’intervista concessa ai microfoni di BeinSport, Paolo Maldini ...In un'intervista rilasciata a Bein Sport, Paolo Maldini, ha fatto chiarezza sulla situazione dei giocatori in scadenza. Inevitabile partire da Zlatan Ibrahimovic: "Abbiamo provato a portarlo qui nel 2 ...