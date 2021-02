Milan, Galliani su Ibrahimovic: “Mi ha salvato il Natale! Zlatan al Monza? Ecco la verità. Non mi parlò per un anno…” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Con la doppietta messa a segno nel 4-0 ai danni del Crotone, Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto quota 500 gol in carriera.Per celebrare i numeri sorprendenti dell'attaccante svedese, il portale "Grandhotelcalciomercato.com", a cura del noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha chiesto ad un dirigente che lo conosce molto bene come Adriano Galliani di dire la sua sulle recenti prestazioni del trentanovenne attaccante del Milan.D'altra parte, c'è ancora un legame molto forte che lega i due. Nel lontano 2010 fu proprio l'attuale amministratore delegato del Monza a portarlo in Italia, dopo l'esperienza di Ibrahimovic al Barcellona. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Adriano Galliani. "Mi chiama ancora Capo. Di recente mi ha salvato il Natale. Mi ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) Con la doppietta messa a segno nel 4-0 ai danni del Crotone,ha raggiunto quota 500 gol in carriera.Per celebrare i numeri sorprendenti dell'attaccante svedese, il portale "Grandhotelcalciomercato.com", a cura del noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha chiesto ad un dirigente che lo conosce molto bene come Adrianodi dire la sua sulle recenti prestazioni del trentanovenne attaccante del.D'altra parte, c'è ancora un legame molto forte che lega i due. Nel lontano 2010 fu proprio l'attuale amministratore delegato dela portarlo in Italia, dopo l'esperienza dial Barcellona. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Adriano. "Mi chiama ancora Capo. Di recente mi hail Natale. Mi ...

