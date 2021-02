Milan-Crotone 4-0: Ibrahimovic, i gol 500 e 501 con i club | VIDEO (Di lunedì 8 febbraio 2021) Milan-Crotone, ieri a 'San Siro', è finita 4-0 per i rossoneri. Zlatan Ibrahimovic ha messo a segno i gol numero 500 e 501 in carriera con squadre di club Milan-Crotone 4-0: Ibrahimovic, i gol 500 e 501 con i club VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 8 febbraio 2021), ieri a 'San Siro', è finita 4-0 per i rossoneri. Zlatanha messo a segno i gol numero 500 e 501 in carriera con squadre di4-0:, i gol 500 e 501 con iPianeta

acmilan : Do you remember the last time we'd scored so many goals in 21 matches? Find out in today's stats ??… - Eurosport_IT : 5??0??0?? GOL IN CARRIERA ?? Con la rete siglata contro il Crotone, Zlatan Ibrahimovic raggiunge quota 500 reti seg… - SkySport : Ibra dopo Milan-Crotone: 'Il mio lavoro è segnare'. Poi su Instagram: 'Verso l'obiettivo' - MilanPress_it : Riusciranno i rossoneri a vincere anche contro lo #Spezia. #MilanPress #Milan - Boboj29 : Milan-Crotone Credo che per chi lavora nelle scuole calcio sia estremamente importante far vedere il filmato,lo sp… -