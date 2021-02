Mika, morta la mamma Joannie Penniman: «Ci ha lasciati dopo un mio concerto. Era orgogliosa di ciò che sono diventato» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mika, addio alla mamma Joannie Penniman: «Ci ha lasciati dopo un mio concerto. Era orgogliosa di ciò che sono diventato». Grave lutto per il giudice di X Factor che ha annunciato questa grave perdita in un’intervista rilasciata a Le Parisien. Mika ha perso la mamma poco prima della messa in onda su France 5 del concerto registrato all’Opéra royal di Versailles lo scorso 16 dicembre. In un’intervista rilasciata il 4 febbraio a Le Parisien, il giudice di X Factor ha parlato per la prima volta della morte della madre Joannie Penniman, scomparsa dopo una lunga malattia per un tumore al cervello, che era presente quando ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 8 febbraio 2021), addio alla: «Ci haun mio. Eradi ciò che». Grave lutto per il giudice di X Factor che ha annunciato questa grave perdita in un’intervista rilasciata a Le Parisien.ha perso lapoco prima della messa in onda su France 5 delregistrato all’Opéra royal di Versailles lo scorso 16 dicembre. In un’intervista rilasciata il 4 febbraio a Le Parisien, il giudice di X Factor ha parlato per la prima volta della morte della madre, scomparsauna lunga malattia per un tumore al cervello, che era presente quando ha ...

VanityFairIt : Per la prima volta parla della recente perdita di sua mamma: «In un certo senso stavo facendo quel concerto per lei… - DonnaGlamour : Mika, l’addio alla madre: “Era orgogliosa di quello che sono diventato” - kodes200 : RT @VanityFairIt: Per la prima volta parla della recente perdita di sua mamma: «In un certo senso stavo facendo quel concerto per lei» @mik… - ravioloalsugo : ho scoperto che è morta la mamma di Mika ???? - phzhora : MA RAGA IN CHE SENSO È MORTA LA MAMMA DI MIKA AIUTOOOO CENTODICIOTTOOOOOO -