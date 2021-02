Mika, lutto devastante per il cantante: “Ci ha lasciati poco dopo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Grave lutto per il celebre volto della musica e della televisione nostrana Mika. È notizia recente che la madre del cantante abbia definitivamente abbandonato questo mondo. Il giudice di X-Factor aveva già raccontato pubblicamente come nel 2019 a sua madre fosse stata diagnosticata una malattia. Se ne è andata dopo aver lottato contro una forma “estremamente aggressiva” di cancro al cervello, Joannie Penniman. La madre di Mika da molto tempo stava facendo i conti con la diagnosi negativa che la vedeva coinvolta. Tuttavia la notizia della sua dipartita è rimasta celata per un lungo periodo di tempo. Soltanto di recente il cantante ha deciso di rivelarlo in un’intervista uscita sul quotidiano Le Parisien. La dipartita di Joannie Penniman è avvenuta lo scorso dicembre, ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 8 febbraio 2021) Graveper il celebre volto della musica e della televisione nostrana. È notizia recente che la madre delabbia definitivamente abbandonato questo mondo. Il giudice di X-Factor aveva già raccontato pubblicamente come nel 2019 a sua madre fosse stata diagnosticata una malattia. Se ne è andataaver lottato contro una forma “estremamente aggressiva” di cancro al cervello, Joannie Penniman. La madre dida molto tempo stava facendo i conti con la diagnosi negativa che la vedeva coinvolta. Tuttavia la notizia della sua dipartita è rimasta celata per un lungo periodo di tempo. Soltanto di recente ilha deciso di rivelarlo in un’intervista uscita sul quotidiano Le Parisien. La dipartita di Joannie Penniman è avvenuta lo scorso dicembre, ...

