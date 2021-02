Migranti, con il sì a Mario Draghi Salvini diventa 'europeista': 'Coinvolgiamo l'Ue' (Di lunedì 8 febbraio 2021) 'Sul tema immigrazione noi proporremo l'adozione della legislazione europea. A noi va bene che l'immigrazione in Italia sia trattata come è trattata in Francia, piuttosto che in Germania. Con le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 febbraio 2021) 'Sul tema immigrazione noi proporremo l'adozione della legislazione europea. A noi va bene che l'immigrazione in Italia sia trattata come è trattata in Francia, piuttosto che in Germania. Con le ...

Tg1Rai : Al confine tra #Bosnia e #Croazia è sempre più grave la situazione dei #migranti che restano bloccati nei boschi me… - LegaSalvini : ++ NUOVO ESODO VERSO LAMPEDUSA: 300 MIGRANTI SBARCATI NELLE ULTIME ORE ++ Il nuovo governo dovrà assolutamente inte… - LauraGaravini : I #migranti rimandati indietro sulla #rottabalcanica subiscono violazioni dei diritti umani che non possiamo accett… - bafio55 : RT @fattoquotidiano: Il silenzio di Salvini dopo lo sbarco della Ocean Viking con 422 migranti. Dopo il sì a Draghi per la Lega sul tema “s… - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Mentre l'Italia è zona arancione il governo continua a dare il verde per gli sbarchi a extracomunitari clandestini . O… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti con Migranti, con il sì a Mario Draghi Salvini diventa 'europeista': 'Coinvolgiamo l'Ue'

Con le stesse regole'. Così Matteo Salvini decide di accantonare le polemiche sui migranti, uno dei cavalli di battaglia della Lega. Il cambio di passo è evidente, lo dimostra anche il silenzio del '...

Sanità territoriale, Armentano alla Casa della Salute di via D'Annunzio

... presidi che dobbiamo rafforzare sempre di più come abbiamo appreso con ancor più chiarezza a ... centro Consulenza Giovani, ambulatori prima accoglienza dei migranti e STP (Stranieri temporaneamente ...

Cosa farà il governo Draghi su sbarchi e migranti Today.it Rotta balcanica, la denuncia: “Persone ammassate ai confini per volontà Ue”

Così Baobab Experience di ritorno dalla terza missione in Bosnia. “Non c’è emergenza. Sono l'Unione Europea e gli Stati membri ad aver voluto, concepito, normato e finanziato questo circuito respingen ...

Salvini ora fa l'europeista anche sui migranti

Da Bertolaso a No Dpcm, la lista a Draghi del leghista che spiazza ancora in vista delle consultazioni. "Riaperture serali per i ristoranti" ...

le stesse regole'. Così Matteo Salvini decide di accantonare le polemiche sui, uno dei cavalli di battaglia della Lega. Il cambio di passo è evidente, lo dimostra anche il silenzio del '...... presidi che dobbiamo rafforzare sempre di più come abbiamo appresoancor più chiarezza a ... centro Consulenza Giovani, ambulatori prima accoglienza deie STP (Stranieri temporaneamente ...Così Baobab Experience di ritorno dalla terza missione in Bosnia. “Non c’è emergenza. Sono l'Unione Europea e gli Stati membri ad aver voluto, concepito, normato e finanziato questo circuito respingen ...Da Bertolaso a No Dpcm, la lista a Draghi del leghista che spiazza ancora in vista delle consultazioni. "Riaperture serali per i ristoranti" ...