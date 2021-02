"Mi stupisco di lui". Bassetti travolge Ricciardi: Covid e varianti, Italia rovinata? | Video (Di lunedì 8 febbraio 2021) "La variante inglese è più diffusiva, è più contagiosa, ma non ne èprovata la letalità. E i vaccini attualmente disponibili sembrano coprire questa variante. Lo stesso non possiamo dire per la variante sudafricana e quella brasiliana, che portano a una reinfezione. Se noi sviluppiamo gli anticorpi naturali, purtroppo nonostante questo potremmo reinfettarci, quindi si presume che lo stesso avvenga per il vaccino, sviluppato sulle proteine spike cinesi, questo è un virus mutato e quindi potrebbe non funzionare". "Dobbiamo evitare di terrorizzare le persone", sottolinea Bassetti, puntando il dito però sul governo e il Cts. "Il problema è questo: abbiamo lavorato come Ministero della Salute stimolando i laboratori Italiani a fare sequenze genetiche già mesi fa? No, siamo il paese in Europa che studia di meno le sequenze e le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) "La variante inglese è più diffusiva, è più contagiosa, ma non ne èprovata la letalità. E i vaccini attualmente disponibili sembrano coprire questa variante. Lo stesso non possiamo dire per la variante sudafricana e quella brasiliana, che portano a una reinfezione. Se noi sviluppiamo gli anticorpi naturali, purtroppo nonostante questo potremmo reinfettarci, quindi si presume che lo stesso avvenga per il vaccino, sviluppato sulle proteine spike cinesi, questo è un virus mutato e quindi potrebbe non funzionare". "Dobbiamo evitare di terrorizzare le persone", sottolinea, puntando il dito però sul governo e il Cts. "Il problema è questo: abbiamo lavorato come Ministero della Salute stimolando i laboratorini a fare sequenze genetiche già mesi fa? No, siamo il paese in Europa che studia di meno le sequenze e le ...

