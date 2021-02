“Mi ha usata…” Angelo da Mondello si sente tradita dal famoso manager dei vip (Di lunedì 8 febbraio 2021) Angela Chianello, la donna nota per il suo Non ce n’è Coviddi, è su tutte le furie con Lele Mora. Angela Chianello chiude la porta a Lele Mora Tutto è iniziato la scorsa estate quando, durante un’intervista di Pomeriggio 5 sulla spiaggia di Mondello, è apparsa Angela. La sua frase sul Covid è stata al centro di numerose polemiche ma, al tempo stesso, è diventata un vero e proprio tormentone, tanto che la donna è diventata un’ospite abituale dei programmi di Barbara D’Urso. Poi, è arrivato il contratto con Lele Mora: Se ha un po’ visibilità se lo merita e basta. Tuttavia, a pochi mesi dall’accordo con l’agente, Angela Da Mondello ha chiuso i rapporti con il manager dei VIP: Non voglio più fare nulla. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela Chianello ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 8 febbraio 2021) Angela Chianello, la donna nota per il suo Non ce n’è Coviddi, è su tutte le furie con Lele Mora. Angela Chianello chiude la porta a Lele Mora Tutto è iniziato la scorsa estate quando, durante un’intervista di Pomeriggio 5 sulla spiaggia di, è apparsa Angela. La sua frase sul Covid è stata al centro di numerose polemiche ma, al tempo stesso, è diventata un vero e proprio tormentone, tanto che la donna è diventata un’ospite abituale dei programmi di Barbara D’Urso. Poi, è arrivato il contratto con Lele Mora: Se ha un po’ visibilità se lo merita e basta. Tuttavia, a pochi mesi dall’accordo con l’agente, Angela Daha chiuso i rapporti con ildei VIP: Non voglio più fare nulla. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela Chianello ...

