Meteo weekend: arriva il GELO per San Valentino? Le ultime novità (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il clima è attualmente decisamente invernale su gran parte dell’Europa Centro-Settentrionale, a fronte invece di un contesto ben più mite, persino caldo, sui paesi del Sud Europa. L’Italia è stata presa in pieno da un’avvezione calda che ha portato le temperature sino a livelli record. Il serbatoio d’aria gelida presente in Europa sarà rifornito da ulteriori contributi di masse d’aria rigide provenienti dall’Artico Russo. Si sprecano gli aggettivi e si parla di Buran, di sicuro sarà una corrente d’aria davvero gelida quella che metterà radici sull’Europa. GELO che potrebbe dirigersi nel weekend verso l’Italia. Evento da non escludereNella seconda parte della settimana il lago d’aria gelida sposterà la sua roccaforte sull’Europa Centro-Orientale, mentre un anticiclone si eleverà dalla Spagna alla Scandinavia. Il fulcro dell’estesa bolla di ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il clima è attualmente decisamente invernale su gran parte dell’Europa Centro-Settentrionale, a fronte invece di un contesto ben più mite, persino caldo, sui paesi del Sud Europa. L’Italia è stata presa in pieno da un’avvezione calda che ha portato le temperature sino a livelli record. Il serbatoio d’aria gelida presente in Europa sarà rifornito da ulteriori contributi di masse d’aria rigide provenienti dall’Artico Russo. Si sprecano gli aggettivi e si parla di Buran, di sicuro sarà una corrente d’aria davvero gelida quella che metterà radici sull’Europa.che potrebbe dirigersi nelverso l’Italia. Evento da non escludereNella seconda parte della settimana il lago d’aria gelida sposterà la sua roccaforte sull’Europa Centro-Orientale, mentre un anticiclone si eleverà dalla Spagna alla Scandinavia. Il fulcro dell’estesa bolla di ...

