METEO Italia. Nuove perturbazioni atlantiche, poi rischio gelo dal weekend (Di lunedì 8 febbraio 2021) METEO SINO AL 15 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Ormai calato il sipario sul caldo africano anomalo, l’Italia è alle prese con il flusso atlantico che pilota varie perturbazioni, in un contesto climatico tornato decisamente più consono al periodo. Il fronte giunto domenica porta ancora un po’ di effetti in termini d’instabilità soprattutto al Nord-Est e sulle regioni tirreniche. Il gelo intanto imperversa sull’Europa Settentrionale e parte delle nazioni centrali. Questo corridoio d’aria fredda, che si protrae dalla Russia, andrà seguito con molta attenzione. L’Italia potrebbe essere infatti coinvolta tra alcuni giorni, ma si tratta di una tendenza ancora tutta da definire. Per ora attendiamoci altre giornate di METEO turbolento, ma con clima non troppo freddo. L’area ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021)SINO AL 15 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Ormai calato il sipario sul caldo africano anomalo, l’è alle prese con il flusso atlantico che pilota varie, in un contesto climatico tornato decisamente più consono al periodo. Il fronte giunto domenica porta ancora un po’ di effetti in termini d’instabilità soprattutto al Nord-Est e sulle regioni tirreniche. Ilintanto imperversa sull’Europa Settentrionale e parte delle nazioni centrali. Questo corridoio d’aria fredda, che si protrae dalla Russia, andrà seguito con molta attenzione. L’potrebbe essere infatti coinvolta tra alcuni giorni, ma si tratta di una tendenza ancora tutta da definire. Per ora attendiamoci altre giornate diturbolento, ma con clima non troppo freddo. L’area ...

buonweekend : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana - probabile cambio di circolazione dal 12: aria molto fredda e secca dall'Europa orientale arriverà sull'I… - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 08/02/2021 diramato dal @DPCgov ieri 07/02/2021… - PasqualeMarro : Meteo da oggi nubifragi e vento forte sull’Italia - infoitinterno : Meteo estivo? Follia pura, BLOCCO GELIDO è in Europa e fa ROTTA su Italia - infoitinterno : Meteo: dal WEEKEND di SAN VALENTINO arriva il GELO SIBERIANO (BURIAN) su TUTTA ITALIA, NEVE fin su PIANURE e COSTE -