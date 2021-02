Meteo, ancora pioggia. E da venerdì arriva il gelo siberiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Secondo i Meteorologi ci sarà un sensibile calo termico: "Potrebbe rivelarsi al momento la massa d'aria più fredda che abbia raggiunto l'Italia in questo inverno" Leggi su repubblica (Di lunedì 8 febbraio 2021) Secondo irologi ci sarà un sensibile calo termico: "Potrebbe rivelarsi al momento la massa d'aria più fredda che abbia raggiunto l'Italia in questo inverno"

ItalianAirForce : Le previsioni #Meteo per il #WeekEnd a portata di click! Da oggi consultare le previsioni sarà ancora più semplice:… - raffaellamucci1 : RT @repubblica: Meteo, ancora pioggia. E da venerdì arriva il gelo siberiano - IFlck : RT @repubblica: Meteo, ancora pioggia. E da venerdì arriva il gelo siberiano - repubblica : Meteo, ancora pioggia. E da venerdì arriva il gelo siberiano - isladecoco7 : RT @monikindaaaa: Più di 400 clandestini ancora in Italia, #OceanViking ha raccolto di nuovo il suo carico per appuntamento,poi ha dato all… -