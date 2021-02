Mercedes | ufficiale il rinnovo di Lewis Hamilton | un anno di contratto

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Un nuovoinper proseguire la scalata alla leggenda.e la-AMG Petronas F1 Team hufficialmente annunciato ildeldel pilota britannico. Il sette volte campione del mondo di Formula 1, detentore del record di vittorie e di pole position all-time, dopo una lunga contrattazione con il team rimarrà inancora per un altroe per la nona stagione consecutiva. “Sono davvero entusiasta di poter affrontare la mia nona stagione con i miei compagni in– ha detto-. Il nostro team ha centrato cose incredibili insieme e sono pronto per costruire nuovi successi in futuro dentro e fuori dalla pista“. E ancora: ...

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Il team Mercedes-AMG Petronas F1 ha annunciato che "il campione in carica del mondiale costruttori di Formula 1 e il campione in carica del mondiale piloti di F1 continueran ...Lewis Hamilton in Mercedes è un binomio destinato a continuare. Almeno fino al 2021. Il pilota inglese ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto: a darne annuncio è stata ...