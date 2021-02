Meloni a Belpietro: «Nel corpaccione ci sono i poltronari, tutti nelle file della maggioranza» (Di lunedì 8 febbraio 2021) «Siamo franchi e leali, e non abbiamo paura di essere, a modo nostro, unici. È questa la cifra di Fratelli d’Italia». Il fulcro della articolata risposta di Giorgia Meloni al direttore Belpietro, sulla scelta di rimanere saldamente e fieramente all’opposizione rispetto a un governo Draghi. È il perno di un approccio alla politica, etico e pragmatico, che più volte, in questi giorni di consultazioni e dure recriminazioni, che la leader di Fratelli d’Italia si è ritrovata spesso a dover spiegare e motivare. Giorni di inaccettabili attacchi e di aspre polemiche, su cui torna oggi la prima pagina de La Verità in una dialogo aperto tra Giorgia Meloni e il direttore della testata, Maurizio Belpietro. Un confronto sincero e ci si augura, chiarificatore una volta per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) «Siamo franchi e leali, e non abbiamo paura di essere, a modo nostro, unici. È questa la cifra di Fratelli d’Italia». Il fulcroarticolata risposta di Giorgiaal direttore, sulla scelta di rimanere saldamente e fieramente all’opposizione rispetto a un governo Draghi. È il perno di un approccio alla politica, etico e pragmatico, che più volte, in questi giorni di consultazioni e dure recriminazioni, che la leader di Fratelli d’Italia si è ritrovata spesso a dover spiegare e motivare. Giorni di inaccettabili attacchi e di aspre polemiche, su cui torna oggi la prima pagina de La Verità in una dialogo aperto tra Giorgiae il direttoretestata, Maurizio. Un confronto sincero e ci si augura, chiarificatore una volta per ...

EugenioTassini : Vincitori (per ora) della lotteria della #crisidigoverno :Giorgetti, Salvini, Renzi, Grillo, Di Maio, Berlusconi. S… - ToninFausto : @LaVeritaWeb La rapidità con cui belpietro cambia opinione e fianco imbarazzante. Ora vi è rimasto di parlare solo… - Adaaaaaaaaa5 : @Noiconsalvini Belpietro lei pensa che cambiando governo per noi italiani andrà meglio.Diamo in mano l'Italia a uno… -