Melissa Satta | la festa di compleanno a casa e lei è bellissima Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Primoda single per, o meglio il primo in cui l’addio a Kevin Prince Boateng è confermato. Ledeldimostrano l’ex velina di Striscia la notizia più bella che mai, serena, felice con il suo principe, il piccolo Maddox, che in realtà cresce a vista d’occhio. 35 anni per lache ha posato con le amiche del cuore, con le persone più care, soprattutto con il figlio a cui dedica le parole più belle: “Grazie a te la mia vita è ogni giorno più bella”. Di certo un anno difficile per lei e per il calciatore ma la tristezza fa parte del passato non ha niente da rimproverarsi, ci ha provato in tutti i modi a tenere unita la famiglia. Ieriha festeggiato ovviamente in ...