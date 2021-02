Melania | questione di ore Cosa sta cercando mentre Donald gioca solo a golf | la situazione precipita

(Di lunedì 8 febbraio 2021)molto aTrump. L'ex presidente americano è rifugiato nella ormai ex Casa Bianca d'inverno a Mar-a-Lago, il suo resort extra-lusso in Florida, ma il buen retiro potrebbe durare poco. Secondo il Corriere della Sera, la consorte"invece, starebbe esplorando il territorio, in cerca di una nuova reggia". Il rischio infatti è che la coppia più chiacchierata al mondo negli ultimi 4 anni venga letteralmente "sfrattata". Le autorità locali potrebbero costringere"a rispettare l'accordo firmato nel 1993: vietato stabilire la residenza permanente nel club di Mar-a-Lago", sottolinea sempre il Corsera. Questo perché "molti vicini vorrebbero farli sloggiare, infastiditi, tra l'altro, dall'incessante pellegrinaggio di fan, di rumorosi supporter o, semplicemente, di curiosi". La ...

FioriFlavio : @ElenaOp14657178 @radiosilvana @FilippoTurati5 @GrandePinguino Appena dirimono questione dogmatica Melania è… - Latitty5 : @Emma16536185 Anch'io faccio così e onestamente mi ha fatto schifo sia per essersi inginocchiata e sia per aver fat… -

Ultime Notizie dalla rete : Melania questione

Dall'esperienza della prima e della seconda ondata abbiamo appreso - scriveRizzoli su ...studio dell'università di Cambridge ancora in fase sperimentale sta facendo luce sulla...Dall'esperienza della prima e della seconda ondata abbiamo appreso - scriveRizzoli su ...studio dell'università di Cambridge ancora in fase sperimentale sta facendo luce sulla...Capelli bianchi e stoffa sgualcita, il look meravigliosamente imperfetto di Letizia di Spagna piace. E si veste di grigio perché è il colore dell’anno.La squadra di lavoro “WeCare” ha intervistato 1.650 persone: oltre l’87% teme che i mezzi non siano stati sanificati in maniera adeguata ...