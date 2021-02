Mbappé non pensa al Barcellona e alla Champions: “Dobbiamo recuperare in campionato” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Strano a dirsi, ma il Paris Saint-Germain deve rivolgere l'attenzione anche al campionato. Rispetto agli passati, infatti, i francesi si ritrovano ad inseguire in classifica dove, nelle prime due posizioni, si trovano adesso Lilla e Lione. Ecco perché, dopo la vittoria nella super sfida col Marsiglia, Kylian Mbappé si mostra concentrato solo sul torneo nazionale e non sul prossimo impegno in Champions League contro il Barcellona.Mbappé: "Testa alla Ligue 1. Dobbiamo recuperare"caption id="attachment 1044727" align="alignnone" width="597" Mbappé (getty images)/captionDopo essere stato protagonista con una rete nella sfida di Ligue 1 contro il Marsiglia, Mbappé ha parlato dei prossimi impegni del club. Come riporta Canal ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 febbraio 2021) Strano a dirsi, ma il Paris Saint-Germain deve rivolgere l'attenzione anche al. Rispetto agli passati, infatti, i francesi si ritrovano ad inseguire in classifica dove, nelle prime due posizioni, si trovano adesso Lilla e Lione. Ecco perché, dopo la vittoria nella super sfida col Marsiglia, Kyliansi mostra concentrato solo sul torneo nazionale e non sul prossimo impegno inLeague contro il: "TestaLigue 1."caption id="attachment 1044727" align="alignnone" width="597"(getty images)/captionDopo essere stato protagonista con una rete nella sfida di Ligue 1 contro il Marsiglia,ha parlato dei prossimi impegni del club. Come riporta Canal ...

Dal ricordo del Liverpool che fu a quello attuale: 'Sicuramente la squadra di oggi non è la stessa ... Chi consiglierei come acquisto? Dico Mbappé. Lui farebbe la differenza e lo vedo benissimo in ...

... curiosamente, dopo che aveva provato un intervento più che al limite con una 'scarpata' - non si ...che oltre ad uscire anzitempo ha assistito pure alla sconfitta dei suoi per 2 - 0 ad opera di Mbappé ...

