Mazzarri torna ad allenare | vicinissima la firma con il nuovo Marsiglia

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Stando a quanto riportato da Sportitalia, l’ex Napoli Waltersarebbe vicino allacon l’OM. Il nome diavanza sempre più prepotentemente per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

marinabeccuti : Napoli, Gattuso rischia. Torna in causa Mazzarri? - Torinogranatait : Napoli, Gattuso rischia. Torna in causa Mazzarri? - XanZar10 : Mazzarri torna al Napoli. - JoyceCorb : E torna Mazzarri allenatore. - BelpassoAlberto : RT @MatteoSorrenti: Leggo di gente che sta rimpiangendo Mazzarri. Siamo alle solite: il Napoli va male e una parte della tifoseria torna ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Mazzarri torna

forzAzzurri

... diventa protagonista Pandev, l'ex quarto tenore del Napoli di. Dopo l'errore che facilita ... ma soprattutto Lozano chesulla corsia che preferisce, quella destra, e il portiere del ...la Serie A Femminile, con due appuntamenti della tredicesima giornata, live su Sky Sport e in ... con Walteralla guida. La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite al ...Stando a quanto riportato da Sportitalia, l'ex Napoli Walter Mazzarri sarebbe vicino alla firma con l'OM. Il nome di Mazzarri avanza sempre più ...Gattuso rischia seriamente la sua panchina se non farà risultato nelle prossime due partite, tra cui c'è il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Per la ...