Mastella-De Magistris | lite in tv tra ‘farabutto’ e ‘peggior ministro della Repubblica’

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Farabutto”, “bugiardo storico”, “peggiorRepubblica Italiana”. E poi via volontariamente l’audio, interventi nel tentativo di moderare da parte del conduttore e parole nemmeno troppo comprensibili. Momento da censura, quello vissuto ieri sera durante la trasmissione tv ‘Non è l’arena’ condotto dal giornalista Massimo Giletti. Protagonisti, due sindaci campani: Luigi Dee Clemente. L’oggetto del dibattere, culminato con parole grosse e momenti di grande tensione, è stata l’inchiesta del magistrato nei confronti dell’allora guardasigilli sannita. “Lei è un bugiardo e se mi fa parlare le dimostro quant’è in malafede. Lei passa alla storia come il peggiorstoriaRepubblica”, attacca De ...

A tal proposito è andato in scena in studio il confronto con l'ex sostituto procuratore di Catanzaro all'epoca titolare dell'inchiesta, ed attuale sindaco di Napoli Luigi De'Lei racconta nel libro, ma lo abbiamo anche capito in parte dalle sue intercettazioni, dei casi De, Salvini, Gratteri,, Forleo, Berlusconi, cioè di quando la magistratura, in ...Il programma, come detto, va in onda su La7 domenica sera 7 febbraio, alle ore 20,30. Intanto, in attesa delle anticipazioni e degli ospiti di domani ecco una sintesi di quella che è stata la puntata ...Il caso Palamara sul sistema che decideva le nomine gradite e sgradite all’interno della magistratura è la miccia che fa esplodere la ...