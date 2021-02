Mario Ermito smentisce il flirt con Myriam Catania: voci infondate, gossip indelicato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da ieri sera non si parla d’altro, almeno sui siti di gossip e cronaca rosa. La bomba era stata sganciata da Gabriele Parpiglia ma a quanto pare, non c’era nulla di fondato, almeno a giudicare da quello che è il commento di una delle due persone coinvolte nella vicenda. Nella sua intervista per Fanpage.it Mario Ermito ci tiene a chiarire quello che sta succedendo, smentendo categoricamente il flirt in corso tra lui e Myriam Catania. Evidenzia subito che si tratta di una notizia falsa e del tutto infondata. Ma non solo, sarebbe un gossip anche poco delicato visto che, la bella attrice romana, ha un figlio e un compagno. Nessuna relazione, nessun rapporto speciale, nessuna storia segreta ma solo una piacevole amicizia nata dopo l’avventura di Mario nella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da ieri sera non si parla d’altro, almeno sui siti die cronaca rosa. La bomba era stata sganciata da Gabriele Parpiglia ma a quanto pare, non c’era nulla di fondato, almeno a giudicare da quello che è il commento di una delle due persone coinvolte nella vicenda. Nella sua intervista per Fanpage.itci tiene a chiarire quello che sta succedendo, smentendo categoricamente ilin corso tra lui e. Evidenzia subito che si tratta di una notizia falsa e del tutto infondata. Ma non solo, sarebbe unanche poco delicato visto che, la bella attrice romana, ha un figlio e un compagno. Nessuna relazione, nessun rapporto speciale, nessuna storia segreta ma solo una piacevole amicizia nata dopo l’avventura dinella ...

