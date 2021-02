Mario Draghi, prime bozze di programma (Di lunedì 8 febbraio 2021) La risposta all’incognita più grande che pende sul nascituro governo Draghi - come fare a tenere insieme praticamente tutti, da Matteo Salvini a Leu - la dà lo stesso premier incaricato. Con un paio di fogli posizionati sul tavolo di fronte al quale sfilano le delegazioni dei gruppi parlamentari più piccoli nel primo della due giorni del secondo round delle consultazioni a Montecitorio. La risposta: “Conta la sostanza”. Le urgenze e le necessità del Paese su tutto, anche sugli incastri e sui desiderata dei partiti. Le carte sono scoperte. Fuori i temi divisivi: immigrazione, Mes, reddito di cittadinanza, quota 100, flat tax. Dentro priorità e visioni che impattano sui problemi reali (dalla campagna di vaccinazione da “fare partire davvero”, seguendo il modello Gran Bretagna, alla scuola con l’ipotesi di un allungamento estivo). E una cornice costruita su tre assi - ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) La risposta all’incognita più grande che pende sul nascituro governo- come fare a tenere insieme praticamente tutti, da Matteo Salvini a Leu - la dà lo stesso premier incaricato. Con un paio di fogli posizionati sul tavolo di fronte al quale sfilano le delegazioni dei gruppi parlamentari più piccoli nel primo della due giorni del secondo round delle consultazioni a Montecitorio. La risposta: “Conta la sostanza”. Le urgenze e le necessità del Paese su tutto, anche sugli incastri e sui desiderata dei partiti. Le carte sono scoperte. Fuori i temi divisivi: immigrazione, Mes, reddito di cittadinanza, quota 100, flat tax. Dentro priorità e visioni che impattano sui problemi reali (dalla campagna di vaccinazione da “fare partire davvero”, seguendo il modello Gran Bretagna, alla scuola con l’ipotesi di un allungamento estivo). E una cornice costruita su tre assi - ...

