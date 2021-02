Mario Draghi, nuovo calendario consultazioni e date importanti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono in corso le nuove consultazioni con i partiti politici per formare il nuovo governo. I giornali definiscono questi giorni il secondo round (qui abbiamo raccontato il primo). L’obiettivo di Mario Draghi è sciogliere la riserva entro martedì sera o mercoledì mattina, portando un progetto di governo istituzionale di larghe intese, come chiesto da Sergio Mattarella. Il piano del Presidente della Repubblica è ben accettato da Draghi che però aggiunge di voler puntare sulla competenza nella scelta dei Ministri e delle competenze istituzionali. In più, l’orizzonte di azione è su imprese e lavoro ma anche scuola e cultura, i settori chiave per far ripartire il paese. Gli appuntamenti e le scadenze importanti per Mario ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono in corso le nuovecon i partiti politici per formare ilgoverno. I giornali definiscono questi giorni il secondo round (qui abbiamo raccontato il primo). L’obiettivo diè sciogliere la riserva entro martedì sera o mercoledì mattina, portando un progetto di governo istituzionale di larghe intese, come chiesto da Sergio Mattarella. Il piano del Presidente della Repubblica è ben accettato dache però aggiunge di voler puntare sulla competenza nella scelta dei Ministri e delle competenze istituzionali. In più, l’orizzonte di azione è su imprese e lavoro ma anche scuola e cultura, i settori chiave per far ripartire il paese. Gli appuntamenti e le scadenzeper...

CarloCalenda : L’incarico a Mario #Draghi sancisce il fallimento di un modo di fare politica ed è l’occasione per affermarne uno n… - marcodimaio : Rivendicare il merito di avere Mario #Draghi premier è ormai sport nazionale. Fa sorridere sentirlo fare da chi fi… - Marcozanni86 : Ecco ad esempio cosa pensa delle regole di bilancio che avete deciso di inserire come condizione per i fondi RF. Qu… - cergi01 : RT @lefrasidiosho: +++Si è sciolto il sangue di Mario Draghi+++ #draghiPremier #Draghifacose - panettos : RT @lefrasidiosho: +++Si è sciolto il sangue di Mario Draghi+++ #draghiPremier #Draghifacose -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi Psi, per Draghi europeismo è sfida, anche bilancio comune

Uno dei quattro punti cardine del programma del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, è "una forte cornice europeista e il richiamo all'atlantismo". Lo ha detto il senatore del Psi, Riccardo Nencini, dopo le consultazioni, spiegando che "quando Draghi parla di europeismo, ...

Governo: Calenda, a Draghi appoggio incondizionato sempre

Lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. . 8 febbraio 2021

Draghi prepara programma e nomi. «Lavoro e impresa per ricostruire» Il Sole 24 ORE Governo: Bonino, 'da Draghi scelta convinta per schieramento atlantico'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Senza bisogno di chiederlo la prima posizione che ci ha detto il presidente incaricato è una scelta convinta per il processo europeo e di schieramento atlantico". Lo ha aff ...

Governo: , Tasso (Maie) 'per coronavirus per Draghi meglio ripresa lenta che stop and go'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "E' opportuno ricordare ai cittadini di non abbassare la guardia" in riferimento alla pandemia, "rispettando le prescrizioni emanate, perchè una ripresa anche se lenta, come ...

Uno dei quattro punti cardine del programma del presidente del Consiglio incaricato,, è "una forte cornice europeista e il richiamo all'atlantismo". Lo ha detto il senatore del Psi, Riccardo Nencini, dopo le consultazioni, spiegando che "quandoparla di europeismo, ...Lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato. . 8 febbraio 2021Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Senza bisogno di chiederlo la prima posizione che ci ha detto il presidente incaricato è una scelta convinta per il processo europeo e di schieramento atlantico". Lo ha aff ...Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "E' opportuno ricordare ai cittadini di non abbassare la guardia" in riferimento alla pandemia, "rispettando le prescrizioni emanate, perchè una ripresa anche se lenta, come ...