Mario Draghi | l’uomo per risolvere la crisi | le manovre

(Di lunedì 8 febbraio 2021)è stato chiamato come un moderno Mister Wolf: è luiperla(Facebook)Sono tanti i temi su cui il governo disarà chiamato ad intervenire, dalla giustizia alla riforma della pubblica amministrazione. Oggi sulle pagine de Il Corriere Economia è stato offerto una spaccato di quelle che potrebbero essere le priorità del governo tecnico istituzionale che è pronto a nascere. Tra i temi più caldi, ed urgenti certamente si trovano le misure sanitarie. La campagna vaccinale è l’urgenza numero per un paese che ha fretta di ripartire. Con il controllo della situazione sanitaria, sarà possibile tornare a riaprire le attività commerciali, anche quelle aperte ai grandi ...

CarloCalenda : L’incarico a Mario #Draghi sancisce il fallimento di un modo di fare politica ed è l’occasione per affermarne uno n… - marcodimaio : Rivendicare il merito di avere Mario #Draghi premier è ormai sport nazionale. Fa sorridere sentirlo fare da chi fi… - CarloCalenda : Al Presidente incaricato Mario #Draghi abbiamo ribadito che il sostegno di @Azione_it è pieno e incondizionato.… - DimezzatiS : RT @gennaro38069406: La moltiplicazione dei pani, dei pesci e dei titoli derivati: Mario Draghi santo subito (di Alessandro Di Battista) ht… - loZibbo : Ma te l'immagini?! 'Quindi nel 2021 dopo un anno di pandemia è caduto il Governo ma è stato subito affidato a Mari… -

Verso il nuovo governo. È partito oggi il secondo giro di consultazioni e intorno al premier incaricato. Si moltiplicano i segnali dei partiti nella ricerca di formula e programma per fare partire il governo.non si sarebbe limitato all'ascolto, ma ha iniziato a tratteggiare i ...Trae Palazzo Chigi c'è l'ostacolo dei 'distruttori'. Un gruppetto insidia, veto dopo veto, condizione dopo condizione, il cammino dell'ex presidente della Bce verso la guida del governo. Se ...Il premier incaricato Mario Draghi ha elencato oggi alle delegazioni delle forze politiche i punti chiave del suo governo.Sull’incarico come presidente del Consiglio a Mario Draghi, già presidente per otto anni della BCE (la banca centrale dei 19 paesi dell'UE che utilizzano l’euro), si condensano molti aspetti ma su un ...