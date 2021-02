Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini: parla il figlio del cantante (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alfonso Signorini continua a la sua caccia agli “ex” di Maria Teresa Ruta, o almeno ai suoi flirt. Uno degli ultimi racconti, che hanno tenuto banco a lungo, è quello di lei e Francesco Baccini che hanno seguito insieme un Festival di Sanremo da cui il cantautore era stato escluso. La verità del figlio di Baccini A Live non è la d’Urso, la conduttrice Mediaset è decisa a fare chiarezza. La puntata comincia però con il protagonista grande assente. “Voglio spiegare bene al pubblico che mi segue, che noi avevamo annunciato che ci sarebbe stato Francesco Baccini. Noi annunciamo gli ospiti solo e unicamente dopo avere avuto la conferma scritta dal protagonista, quindi in questo caso da Francesco ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alfonso Signorini continua a la sua caccia agli “ex” di, o almeno ai suoi flirt. Uno degli ultimi racconti, che hanno tenuto banco a lungo, è quello di lei eche hanno seguito insieme un Festival di Sanremo da cui il cantautore era stato escluso. La verità deldiA Live non è la d’Urso, la conduttrice Mediaset è decisa a fare chiarezza. La puntata comincia però con il protagonista grande assente. “Voglio spiegare bene al pubblico che mi segue, che noi avevamo annunciato che ci sarebbe stato. Noi annunciamo gli ospiti solo e unicamente dopo avere avuto la conferma scritta dal protagonista, quindi in questo caso da...

