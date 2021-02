Margot Robbie cambia look, la bionda più 'bombshell' di Hollywood diventa bruna (Di lunedì 8 febbraio 2021) Storicaménte bionda, anzi biondissima, Margot Robbie sconvolge i fan con un nuovo look. La bella attrice si è infatti trasformata in una affascinante mora dal taglio ondulato a caschetto. diventata un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 febbraio 2021) Storicaménte, anzi biondissima,sconvolge i fan con un nuovo. La bella attrice si è infatti trasformata in una affascinante mora dal taglio ondulato a caschetto.ta un ...

sorceressyen_ : Day 4: guilty pleasure game. Non può che non essere The Sims. Videogioco geniale, sempre stato tra i miei preferit… - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Margot Robbie cambia look, la storica 'Bombshell' bionda diventa bruna #margotrobbie - MediasetTgcom24 : Margot Robbie cambia look, la storica 'Bombshell' bionda diventa bruna #margotrobbie - 808eddu : @03Caiovinicius a rafa kalimann quer ser a margot robbie mano - akanomis_ : @gabscornio_ Ta parecendo a Margot Robbie nessa foto!!!! -