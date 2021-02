' Maresciallo sprecate soldi | non mi prenderete mai' | latitante viene rintracciato e arrestato dopo il video su TikTok

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Sbeffeggia i carabinieri con unsuma. Mirko Rosa , conosciuto come 'Mirko Oro', 46 enne imprenditore ex proprietario di negozi compro oro, è finito in ...

Incurante del provvediamento a suo carico Rosa ha pubblicato un video su TikTok in cui sbeffeggia i carabinieri: 'soldi, non mi prenderete mai ', afferma, ma proprio grazie al ...soldi diceva non mi prenderete mai'. E intanto cercava di camuffare la sua posizione geolocalizzandosi in Australia. Ma i carabinieri del reparto operativo di Varese lo hanno ...È stato arrestato “Mirko Oro”: il noto imprenditore ed ex proprietario di Compro Oro è stato fermato in Svizzera ...Mirko Rosa, alias “Mirko Oro”, 46 enne imprenditore ex proprietario di negozi compro oro, è stato arrestato in Svizzera a seguito di un’operazi ...