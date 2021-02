Mara Maionchi debutta a 79 anni su TikTok: «Il momento è storico» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mara Maionchi debutta su TikTok (Foto Instagram @realMaraMaionchi) Inarrestabile Mara Maionchi. A 79 anni la famosa discografica debutta su TikTok. Già presente su Facebook e Twitter, attivissima su Instagram dove vanta 692mila follower, la giudice di Italia’s Got Talent approda anche sul social cinese. X Factor 2019, i bootcamp di Mara Maionchi e Malika Ayane guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021)su(Foto Instagram @real) Inarrestabile. A 79la famosa discograficasu. Già presente su Facebook e Twitter, attivissima su Instagram dove vanta 692mila follower, la giudice di Italia’s Got Talent approda anche sul social cinese. X Factor 2019, i bootcamp die Malika Ayane guarda le foto ...

