"Manchester City su Lukaku: è il dopo Aguero" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Occhio Conte , il Manchester City vuole Lukaku . Il bomber dell' Inter sarebbe in cima alla lista di Guardiola per la prossima stagione. Ne ha parlato 'The Athletic', rivelando che Aguero - in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Occhio Conte , ilvuole. Il bomber dell' Inter sarebbe in cima alla lista di Guardiola per la prossima stagione. Ne ha parlato 'The Athletic', rivelando che- in ...

OptaPaolo : 19 - La Lazio ha ottenuto 19 punti dall’inizio del 2021, nei top-5 campionati europei solo Manchester City (24) e M… - repubblica : Manchester City, le mani sulla Premier: Liverpool travolto 4-1 ad Anfield - SkySport : ?? BOTTA TERRIBILE DI FODEN ?? Poker del City in casa del Liverpool ?? Gli HL ?? - internewsit : Lukaku, Manchester City su di lui per il dopo Aguero: il piano B - - CorriereQ : The Athletic: “Inter, su Lukaku c’è il Manchester City di Guardiola” -