"Mamma, ho mal di pancia". A 3 anni muore all'improvviso: cosa hanno scoperto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una tragedia incredibile ha avuto come vittima un bambino di appena tre anni. Il piccolo era stato trasportato in ospedale dopo aver accusato un malessere improvviso, più precisamente un mal di pancia. Dopo due giorni dal suo ricovero è giunto l'inaspettato epilogo, che ha chiuso prematuramente la sua esperienza di vita. Aveva avuto dei fortissimi dolori ed aveva anche vomitato, ma la Mamma del bimbo mai si sarebbe aspettata di veder morire così presto l'adorato figlio. La signora Laura ha infatti dichiarato: "Era un bambino felice, sano, sorridente, meraviglioso e premuroso. Si era solo lamentato di un mal di pancia". Secondo quanto stabilito dai medici che lo avevano in cura, pare che lo stomaco del piccolo si fosse contorto. Immediatamente si era proceduto ad operarlo in via urgente, ma tutto questo non è servito.

