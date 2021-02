Maltempo, in Campania da stasera nuova allerta. Rischio frane dalla Costa d’Amalfi al Cilento (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato una nuova allerta meteo valevole a partire dalla mezzanotte sull’intero territorio. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale che potrebbero assumere forte intensità. Venti forti dai quadranti occidentali con locali raffiche e mare agitato. L’allerta avrà una durata di 24 ore. Massima attenzione dovrà essere posta sulle zone 3, 6, 8 (Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) dove il livello di criticità idrogeologica è Arancione. Qui si segnala anche il Rischio di Instabilità di versante, localmente anche profonda con possibili frane superficiali e colate rapide di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Protezione civile della Regioneha emanato unameteo valevole a partiremezzanotte sull’intero territorio. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale che potrebbero assumere forte intensità. Venti forti dai quadranti occidentali con locali raffiche e mare agitato. L’avrà una durata di 24 ore. Massima attenzione dovrà essere posta sulle zone 3, 6, 8 (Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 6: Piana Sele e Alto; Zona 8: Basso) dove il livello di criticità idrogeologica è Arancione. Qui si segnala anche ildi Instabilità di versante, localmente anche profonda con possibilisuperficiali e colate rapide di ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Regione Campania, allerta meteo dalla mezzanotte del 9 febbraio per 24 ore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Regione Campania, allerta meteo dalla mezzanotte del 9 febbraio per 24 ore - susydigennaro : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Regione Campania, allerta meteo dalla mezzanotte del 9 febbraio per 24 ore - apetrazzuolo : MALTEMPO - Regione Campania, allerta meteo dalla mezzanotte del 9 febbraio per 24 ore - napolimagazine : MALTEMPO - Regione Campania, allerta meteo dalla mezzanotte del 9 febbraio per 24 ore -