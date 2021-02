Maltempo, da stasera nuova allerta meteo in Campania (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ stato emanato un nuovo avviso di allerta meteo in Campania valevole a partire dalla mezzanotte sull’intero territorio regionale. La Protezione civile della Regione ha emanato una nuova allerta meteo in Campania valevole a partire dalla mezzanotte sull’intero territorio. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale che potrebbero assumere forte intensità. Venti Leggi su 2anews (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ stato emanato un nuovo avviso diinvalevole a partire dalla mezzanotte sull’intero territorio regionale. La Protezione civile della Regione ha emanato unainvalevole a partire dalla mezzanotte sull’intero territorio. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale che potrebbero assumere forte intensità. Venti

ildenaro_it : #Maltempo, in #Campania da #stasera nuova #allerta. #Rischio #frane dalla #Costa d’#Amalfi al #Cilento - TV7Benevento : Maltempo. In Campania da stasera nuova allerta.... - avespartacus : RT @wwwmeteoit: Da stasera netto peggioramento del tempo in Sardegna e nelle regioni tirreniche - wwwmeteoit : Da stasera netto peggioramento del tempo in Sardegna e nelle regioni tirreniche - ondina347 : @Corriere Meno male che stasera La7 non si vede,forse x maltempo. Mi risparmio l'ennesimo Genovese -