«Malcolm & Marie» | il film Netflix con Zendaya è bello e profondo come un dramma di Tennessee Williams

(Di lunedì 8 febbraio 2021) É unche verrà ricordato,uno dei primi (o forse il primo) a essere girato durante la pandemia. Uscito suil 5 febbraio, viene accostato a Carnage, poiché l’intera pellicola scritta e diretta da Sam Levinson (autore della serie Euphoria) poggia fondamentalmente sul dialogo, anzi, sulla discussione, tra due (soli) protagonisti, interpretati da John David Washington e. Sarà per l’ambientazione – una lussuosa villa sulle colline sopra Los Angeles, dove i due protagonisti si muovono all’interno, con poche escursioni nel perimetro esterno – sarà per la scelta delle riprese in bianco e nero, ma l’impianto dievoca immediatamente una pièce teatrale. Secondo ...

I due protagonisti sono(John David Washington), regista afroamericano, pieno di sé dopo la première piena di buone critiche del suo ultimo film, e la sua compagna Marie (Zendaya), ex attrice ...The Falcon And The Winter Soldier, la serie TV Creata daSpellman , la miniserie è ambientata nell'universo cinematografico Marvel e si svolge dopo gli eventi del film 'Avengers: Endgame'. Ha ...ROMA, 08 FEB - C'è una vera e propria carica delle donne ad Hollywood, un'onda lunga mai vista prima, segnale che il talento potenziale delle registe dopo anni di allarmi, proteste, desolanti rapporti ...Zendaya e John David Washington sono i protagonisti del film Netflix “Malcolm & Marie”. Interamente girato in bianco e nero, è la storia di un litigio furioso, una conversazione in cui la coppia svisc ...