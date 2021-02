Mafia nigeriana: un fenomeno con radici profonde (Di lunedì 8 febbraio 2021) «È una minaccia globale, nel 2019 forte crescita dei segnalati per associazione mafiosa». Questo il quadro che si trae dall’ultimo report del Servizio analisi criminale del Viminale. L’ufficio diretto da Stefano Delfini, che fa parte della Direzione centrale della Polizia criminale, guidata dal Pref. Vittorio Ricci, mette quindi in guardia nei confronti di un’organizzazione «con solide basi nel Paese di origine da dove, attraverso diverse propaggini opera su scala internazionale in vari continenti e in diverse nazioni tanto da dover essere considerata una seria minaccia a livello globale». Fabrizio Lotito è commissario della Polizia Locale di Torino e fondatore dell’unica Squadra Anti Tratta in Italia. La SAT ha condotto una delle più importanti indagini contro la Mafia nigeriana con l’operazione “Athenaeum” sotto la guida del magistrato Stefano ... Leggi su leurispes (Di lunedì 8 febbraio 2021) «È una minaccia globale, nel 2019 forte crescita dei segnalati per associazione mafiosa». Questo il quadro che si trae dall’ultimo report del Servizio analisi criminale del Viminale. L’ufficio diretto da Stefano Delfini, che fa parte della Direzione centrale della Polizia criminale, guidata dal Pref. Vittorio Ricci, mette quindi in guardia nei confronti di un’organizzazione «con solide basi nel Paese di origine da dove, attraverso diverse propaggini opera su scala internazionale in vari continenti e in diverse nazioni tanto da dover essere considerata una seria minaccia a livello globale». Fabrizio Lotito è commissario della Polizia Locale di Torino e fondatore dell’unica Squadra Anti Tratta in Italia. La SAT ha condotto una delle più importanti indagini contro lacon l’operazione “Athenaeum” sotto la guida del magistrato Stefano ...

dariolodi2 : @repubblica 420 scienziati che andranno ad incrementare i lavavetri ai semafori, le file degli spacciatori. la pros… - dariolodi2 : @LegaSalvini 422 scienziati che andranno ad incrementare i lavavetri ai semafori, le file degli spacciatori. la pro… - Alexandra7691 : RT @gabrillasarti2: Hee c' è la mafia nigeriana, chissà se paga x lockdown come ha fatto il FMI ? Ma il PD non doveva togliere i clandesti… - gabrillasarti2 : Hee c' è la mafia nigeriana, chissà se paga x lockdown come ha fatto il FMI ? Ma il PD non doveva togliere i cland… - TerlizziGerard3 : RT @TerlizziGerardo: @TerlizziGerardo Tg38 online chiede l'#impeachment per il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, trat… -