"Ma mi stai riprendendo?". Sgarbi, indiscreto clamoroso: cos'ha risposto a Draghi durante le consultazioni | Video (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Che fai mi riprendi?". Vittorio Sgarbi ricostruisce in studio a Non è l'Arena su La7 il divertente siparietto con il premier incaricato Mario Draghi alla Camera, per le consultazioni. Massimo Giletti lo stuzzica: "Ma che è successo nel vostro incontro ravvicinato?". La vicenda è nota: il telefono di Sgarbi si è illuminato e l'ex governatore della Bce, insospettito, gli ha chiesto: "Non è che mi stai riprendendo?". Quello che non si conosceva era la risposta di Sgarbi: "Avevo il telefono dove tengo gli appunti, si è accesa la luce perché stava morendo. Glio ho detto: Sono talmente narciso che lo farei con me e non con te". Il faccia a faccia è andato benissimo: "Un dialogo di persone che si vedono, e la cui intesa è immediata. Aveva gli occhi che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Che fai mi riprendi?". Vittorioricostruisce in studio a Non è l'Arena su La7 il divertente siparietto con il premier incaricato Marioalla Camera, per le. Massimo Giletti lo stuzzica: "Ma che è successo nel vostro incontro ravvicinato?". La vicenda è nota: il telefono disi è illuminato e l'ex governatore della Bce, insospettito, gli ha chiesto: "Non è che mi?". Quello che non si conosceva era la risposta di: "Avevo il telefono dove tengo gli appunti, si è accesa la luce perché stava morendo. Glio ho detto: Sono talmente narciso che lo farei con me e non con te". Il faccia a faccia è andato benissimo: "Un dialogo di persone che si vedono, e la cui intesa è immediata. Aveva gli occhi che ...

