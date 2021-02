Ma dove è finita la politica? (Di martedì 9 febbraio 2021) Non mi addentro nelle autorevoli opinioni di chi pensa che Mattarella abbia un po’ forzato le proprie funzioni costituzionali. Mi interroga l’insistenza – secondo quanto scrive Marzio Breda sul Corriere della sera di ieri – che viene dal Colle sulla formula “governo di alto profilo, che non debba identificarsi in alcuna formula politica”. Che cosa vorrà dire? Immagino che possa tradursi: non dovrà essere o sembrare un governo di centrosinistra, o giallo-rosso (tipo Conte bis) né uno di centro destra … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 9 febbraio 2021) Non mi addentro nelle autorevoli opinioni di chi pensa che Mattarella abbia un po’ forzato le proprie funzioni costituzionali. Mi interroga l’insistenza – secondo quanto scrive Marzio Breda sul Corriere della sera di ieri – che viene dal Colle sulla formula “governo di alto profilo, che non debba identificarsi in alcuna formula”. Che cosa vorrà dire? Immagino che possa tradursi: non dovrà essere o sembrare un governo di centrosinistra, o giallo-rosso (tipo Conte bis) né uno di centro destra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

GiulioCentemero : ?? #Palamara si scusa con #salvini: “ammetto l’errore, ma quello era il clima nei suoi confronti“ Ma in che mani si… - missiteveryday : @povcocazzo DOVE CAZZO SONO FINITA HO GLI ORMONI CHE FSNNO LA RUOTA - esteemportugal : Maria Teresa Ruta passata in diretta TV come la città dove Elena è finita dopo la guerra #gfvip #tzvip - savagezorzi : RT @moruccinoemi: per me non se tratta de rosicà, se tratta di una rottura di cazzo generale per una dinamica che è inutile perché è finita… - btaesiria : @KINTSVGl DOVE SEI FINITA ???? -

Ultime Notizie dalla rete : dove finita Django Unchained: una celebre scena del film di Tarantino rischiò di essere tagliata

E così mise in atto una strategia: " La prima volta che mostrai il film alla Sony e alla Weinstein Company, rimossi quella sequenza, e alla fine della proiezione Amy mi chiese 'Dove cazzo è finita la ...

Grande Fratello Vip 2020/ Diretta: Stefania Orlando incontra il padre

... sei cinico, arrogante, stratega, perfetto per entrare nel nostro modo dove siamo tutti così'. ... La denuncia dei due ha spinto Mediaset a prendere le distanze dalla bella rossa che, così, è finita alla ...

Ma dove è finita la politica? | il manifesto Il Manifesto Santini: "Gattuso-Napoli, è finita. De Laurentiis tempesta di telefonate due allenatori

La storia tra Gennaro Gattuso e il Napoli, secondo quanto riferisce il noto esperto di calciomercato, sarebbe ormai ai titoli di coda.

uuid : 181f4176-5f1a-11eb-87d4-15f91cb6b244

Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...

E così mise in atto una strategia: " La prima volta che mostrai il film alla Sony e alla Weinstein Company, rimossi quella sequenza, e alla fine della proiezione Amy mi chiese 'cazzo èla ...... sei cinico, arrogante, stratega, perfetto per entrare nel nostro modosiamo tutti così'. ... La denuncia dei due ha spinto Mediaset a prendere le distanze dalla bella rossa che, così, èalla ...La storia tra Gennaro Gattuso e il Napoli, secondo quanto riferisce il noto esperto di calciomercato, sarebbe ormai ai titoli di coda.Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...