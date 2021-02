M5S, Conte: “Comprensibile che ci siano delle perplessità. Adesso è il momento di guardare al bene delle persone e al futuro del Paese. Sindaco di Roma? No, grazie” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Saremo vicini, li seguirò, continueremo a sentirci”. E’ quanto ha detto al Tg3 il premier dimissionario, Giuseppe Conte, a proposito del confronto di ieri con i parlamentari M5s di ieri (leggi l’articolo). “Non è un passo facilissimo per alcuni di loro – ha aggiunto -, è Comprensibile che ci siano delle perplessità. Ho detto loro quel che penso, Adesso è il momento di guardare al bene delle persone e concentrarsi sul futuro del Paese. La compattezza è un valore in sé”. Alla domanda se aspiri a candidarsi Sindaco di Roma, Conte ha poi risposto con un secco “No, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Saremo vicini, li seguirò, continueremo a sentirci”. E’ quanto ha detto al Tg3 il premier dimissionario, Giuseppe, a proposito del confronto di ieri con i parlamentari M5s di ieri (leggi l’articolo). “Non è un passo facilissimo per alcuni di loro – ha aggiunto -, èche ci. Ho detto loro quel che penso,è ildiale concentrarsi suldel. La compattezza è un valore in sé”. Alla domanda se aspiri a candidarsidiha poi risposto con un secco “No, ...

petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - Adnkronos : #GovernoDraghi, #Conte: 'Non entro nell'esecutivo' - CarloStagnaro : @lageloni Suppongo che la conversione europeista della Lega per opera di Draghi sia almeno altrettanto credibile de… - Rifugianima : RT @Adnkronos: #GovernoDraghi, @GiuseppeConteIT: 'Non entro nell'esecutivo' - 053_Vince : @GuidoCrosetto Certo ..al cazzaro di Rignano è stato comandato di formare un partito all'interno del governo durant… -