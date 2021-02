Lutto per Povia: morto il padre, l’addio su Instagram (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Ciao papà, stato grande“, così Giuseppe Povia, più noto al pubblico anche solo come Povia, annuncia su Instagram il terribile Lutto che ha colpito la sua famiglia. morto il padre del cantante: l’annuncio con un tenero post su Instagram e una foto rispolverata dai vecchi album d’infanzia. morto il padre di Povia: il commosso addio su Instagram Un vecchio, vecchissimo scatto che ritrae padre e figlio, allora ancora un piccolo bimbo: così Povia, noto cantante italiano, ha voluto salutare per l’ultima volta il padre recentemente scomparso per cause che non sono state rese note. “Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare“, scrive ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Ciao papà, stato grande“, così Giuseppe, più noto al pubblico anche solo come, annuncia suil terribileche ha colpito la sua famiglia.ildel cantante: l’annuncio con un tenero post sue una foto rispolverata dai vecchi album d’infanzia.ildi: il commosso addio suUn vecchio, vecchissimo scatto che ritraee figlio, allora ancora un piccolo bimbo: così, noto cantante italiano, ha voluto salutare per l’ultima volta ilrecentemente scomparso per cause che non sono state rese note. “Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare“, scrive ...

