Lukaku-Inter, ipotesi addio in estate. Due top club bussano alla porta dei nerazzurri (Di lunedì 8 febbraio 2021) Romelu Lukaku, al termine della stagione, potrebbe lasciare l'Inter. Due club sull'attaccante belga. Leggi su 90min (Di lunedì 8 febbraio 2021) Romelu, al termine della stagione, potrebbe lasciare l'. Duesull'attaccante belga.

Gazzetta_it : #Ibra-dipendenza? Macché, il #Milan vince allo stesso modo. L'#Inter senza #Lukaku e la #Juve senza #CR7 invece...… - Inter : ??? | #INTERPODCAST Come vedreste un duo d'attacco #Lukaku ? #Cruz? ?? Julio è l'ospite della nuova puntata di ??????… - SkySport : ULTIM'ORA FIGC PROCURA APRE INCHIESTA PER CASO LUKAKU-IBRAHIMOVIC Verrà ascoltato l'arbitro Valeri #SkySport… - albemutti : Incredibile come l'audio non sia mai chiaro alla #Procura #FJGC. la stessa che ignora il processo di #Perugia ma vo… - TweetGino : @leleadani 'la juve dipende troppo da Ronaldo' E beh, invece il Milan da Ibra o l'Inter da Lukaku no, vero ? Spieg… -